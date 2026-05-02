Metro C un guasto manda in tilt la linea Attivati bus sostitutivi

Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio, la linea Metro C è rimasta inattiva a partire dalle 16:30 a causa di un guasto tecnico. La circolazione dei treni è stata sospesa e sono stati attivati servizi di bus sostitutivi per i passeggeri coinvolti. La linea ha subito quindi un'interruzione temporanea senza indicazioni di ripresa immediata.

Metro C fuori uso nella giornata di oggi, sabato 2 maggio. La circolazione dei treni è stata infatti interrotta intorno alle 16:30 per un guasto. Attivati i bus sostitutivi.Metro C ferma oggi sabato 2 maggioPer un guasto tecnico ancora in corso di accertamento, i treni hanno smesso di transitare.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ferrovia Roma Nord, un cavo tranciato manda in tilt la linea: attivati bus sostitutiviUn guasto avvenuto nella notte ha interrotto parzialmente la circolazione dei treni lungo la ferrovia Roma Nord oggi, venerdì 1° maggio. Ryanair, quattro voli dirottati in Sardegna causa nebbia: ritardi e disagi, attivati bus sostitutiviQuattro voli Ryanair sono stati dirottati in Sardegna, tra Cagliari e Alghero, verso Olbia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Due mesi senza treni la sera tra Roma e Latina, previsti bus sostitutivi; Metropolitana, RER, Transilien: i disagi RATP e SNCF in questo fine settimana dal 1° al 3 maggio 2026; Messo alla gogna solo per aver difeso le ragazze in metro; Tram abbandonati, rimorchiati dopo quattro mesi i mezzi guasti e preda dei vandali. Prima il guasto ad un treno e poi il freno d'emergenza fermano la metro C: attivati bus sostitutiviMetro C a singhiozzo e sostituita da bus nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 ottobre, a partire dalle 14:30. A causare il disservizio sarebbe stato l’azionamento del freno di emergenza a bordo di un ... romatoday.it Metro Colosseo, il solito vizietto: scale mobili in panne dopo poche oreÈ bastata una manciata di ore alla nuova stazione monumentale della metro C Colosseo-Fori Imperiali per omologarsi alle altre fermate delle linee della Capitale. Così, davanti alle luccicanti ... iltempo.it PALLAVOLISTI BRUTTI. Kevin MacLeod · Monkeys Spinning Monkeys. Metro challenge con @savinodelbenevolley Siete pronti per la partita Oggi iniziano le final four di Champions League #alzalignoranza #pallavolistibrutti #volley - facebook.com facebook #info #atac su disposizione della questura, in occasione del concerto del 1 Maggio, chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C info al link atac.roma.it/tempo-reale/pr… #Roma x.com