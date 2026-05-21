Il fine settimana in arrivo sarà caratterizzato da temperature elevate su gran parte del territorio nazionale, con condizioni meteorologiche tipicamente estive. Le previsioni indicano giornate calde e soleggiate, con valori di temperatura che potrebbero superare le medie stagionali. Molti cittadini si preparano a trascorrere il tempo libero in spiaggia o all'aperto, approfittando di questo clima favorevole. Le autorità meteo raccomandano attenzione alle alte temperature e all'esposizione prolungata al sole.

Il prossimo fine settimana si prevede estivo a tutti gli effetti sulla nostra Penisola. Sul fronte atmosferico segnaliamo solo qualche temporale sulle Alpi e sulla Calabria, per il resto il sole dominerà la scena meteorologica italiana in maniera incontrastata. Punte di 30-31° saranno possibili in Valpadana, nelle aree interne della Sardegna e nelle pianure interne tosco-laziali; 28-29° andranno in scena nelle aree interne della Sicilia, sul Lazio, la Campania e la Calabria Ionica. Le temperature risulteranno più basse lungo le coste, ma solo laddove non agiranno correnti comprimenti dall’entroterra. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, weekend caldo. Tutti al mare?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Natale al caldo a Fuerteventura (25°C a dicembre!)

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Meteo, primo vero caldo da giovedì e nel weekend

Caldo africano e poi temporali: il meteo folle del weekendUn’ondata di calore dalle zone subtropicali interesserà l’Italia nel corso del prossimo fine settimana, portando temperature molto elevate sabato 18...

Meteo, esplode l'estate da oggi l'anticiclone avvolge l'Italia: caldo e afa e weekend roventeTemperature oltre i 30°C. Ecco dove e fino a quando durerà. Weekend rovente. Ma almeno fino a domenica, temperature notturne su valori ancora freschi ... rainews.it

Caldo estivo in arrivo, nel weekend picchi fino a 31 gradi in ToscanaDopo la parentesi di neve e freddo, cambia tutto: l’anticiclone subtropicale riporta il sole su tutta la regione. Secondo il consorzio LaMMA e 3bMeteo, nel fine settimana le temperature regaleranno un ... lanazione.it