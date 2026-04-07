Sicilia alta pressione e clima mite | a Messina sole e temperature in aumento ma entro il weekend possibile svolta meteo

In Sicilia, l’alta pressione ha ripreso il controllo del cielo, portando condizioni più stabili e soleggiate dopo settimane di maltempo intenso. A Messina, le temperature sono in aumento e il sole splende, mentre nelle prossime ore si prevede un possibile cambiamento meteorologico entro il fine settimana. La situazione interessa tutte le province dell’isola, con un clima più mite e meno precipitazioni rispetto alle settimane precedenti.

Tempo stabile su tutta l’Isola con valori primaverili e mari calmi o poco mossi, ma gli aggiornamenti indicano un possibile ritorno di nuvolosità, piogge e calo termico L’alta pressione è tornata a dominare sulla Sicilia e, dopo le intense fasi di maltempo delle ultime settimane, apre una parentesi più stabile e soleggiata su tutte le province. Sono le previsioni di Francesco Nucera, meteorologo di 3BMeteo. Secondo l'esperto, nei prossimi giorni il tempo si manterrà in prevalenza asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi, solo occasionali addensamenti senza conseguenze. Il contesto termico sarà tipicamente primaverile, con temperature massime che si porteranno diffusamente intorno ai 22-23°C nelle province di Palermo, Catania e Messina, su valori gradevoli e in linea con il periodo, con punte fino a 24°C nell’Agrigentino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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