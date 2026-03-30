Meteo Pasqua 2026 | dopo il maltempo arriva l’alta pressione possibile weekend stabile e mite
Le previsioni meteo per Pasqua 2026 indicano che, dopo un periodo di maltempo accompagnato dalla tempesta Erminio, si attendono condizioni di alta pressione. Questa situazione potrebbe portare un fine settimana stabile e caratterizzato da temperature miti. Gli ultimi aggiornamenti provenienti da Meteo POP segnalano che la fase di perturbazioni sta lasciando spazio a un clima più tranquillo in vista delle festività pasquali.
Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Maltempo prima di Pasqua: arriva la tempesta Erminio. L’avvicinamento alle festività pasquali sarà caratterizzato da una fase decisamente dinamica e perturbata. Nelle prossime ore, infatti, un vortice di bassa pressione – denominato tempesta Erminio – si approfondirà proprio sull’Italia, portando condizioni di maltempo diffuse soprattutto al Centro-Sud. Le regioni più esposte saranno quelle del medio Adriatico e del Meridione, dove si attendono: piogge diffuse e locali temporali. venti forti o burrascosi. mari molto agitati con rischio mareggiate. temperature sotto la media stagionale. Non mancheranno inoltre nevicate sull’Appennino, inizialmente a quote medio-basse, favorite dall’afflusso di aria più fredda. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
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