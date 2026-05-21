Per giovedì 21 maggio 2026, le condizioni meteo in Campania prevedono cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi in gran parte della regione. Nelle ore pomeridiane, potrebbero formarsi alcuni addensamenti, ma non sono attese precipitazioni. A Avellino, il tempo rimarrà stabile con poche nuvole e senza piogge previste durante l’intera giornata. Le temperature restano generalmente miti, con assenza di fenomeni temporaleschi o variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedi 21 maggio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2889m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2867m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedi 21 maggio 2026

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