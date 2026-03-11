L’intelligenza artificiale non sostituisce il sapere umanistico lo rende necessario

L’intelligenza artificiale sta diventando parte integrante della divulgazione storica e culturale, ma non ha la capacità di comprendere o interpretare i contenuti. La mancanza di senso e di contesto da parte delle macchine rende il sapere umanistico ancora fondamentale per analizzare e approfondire le informazioni. In questo modo, il ruolo degli esperti umanisti si conferma essenziale nell’ambito digitale.

