L' intelligenza artificiale mette a rischio migliaia di posti di lavoro nei call center 5mila sono già saltati nell’ultimo anno
L’intelligenza artificiale sta causando la perdita di circa cinquemila posti di lavoro nei call center nell’ultimo anno. A livello nazionale, molte aziende hanno già sostituito operatori umani con sistemi automatizzati, riducendo il personale in modo significativo. Questa trasformazione interessa principalmente servizi di assistenza clienti e supporto telefonico, mentre le aziende continuano a implementare nuove soluzioni tecnologiche per ottimizzare le operazioni.
Roma, 20 marzo 2026 – Dei vantaggi e dei cambiamenti che l’Intelligenza artificiale sta portando dentro le nostre vite se ne parla già parecchio, ma sin dai primi periodi della sua diffusione non sono mancati i dubbi relativi alla possibilità che questa possa prendere il nostro posto all’interno del mondo lavorativo. In questo caso ci soffermiamo su quello che è destinato ad essere uno tra i primi settori a potere essere travolto dall’IA in Italia, ovvero quello dei call center e dei suoi circa 80mila addetti nel territorio nazionale. Al telefono infatti sono ormai sempre di più le voci registrate e senza variazioni dialettali che rispondono agli utenti, guidandoli in ogni tipo di azione dalle richieste di intervento alle disdette. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Articoli correlati
Leggi anche: Banche, l’intelligenza artificiale mette a rischio 200mila posti di lavoro
Lavoro nei call center a rischio, il 9 gennaio la protestaLa fotografia scattata dall’ultimo rendiconto sociale INPS di Taranto parla chiaro: non possiamo più permetterci il rischio di perdita di ulteriori...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a intelligenza artificiale
Temi più discussi: Bruno Giussani: L’intelligenza artificiale ci seduce perché ci permette di delegare lo sforzo di pensare; Atlante del Verosimile: vedere ciò che non è mai stato; Intelligenza artificiale, per 4 lavoratori italiani su 10 fa risparmiare fino a un giorno a settimana. Ma la rielaborazione mette sotto stress il 50% dei dipendenti. L'indagine di Workday; Reg4IA, la regia nazionale dell’intelligenza artificiale per innovare i servizi pubblici.
Lavoro e intelligenza artificiale, Giovanni Miragliotta: Ecco impatti e rischi dell’uso dell’AIGiovanni Miragliotta, docente e direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, spiega le ripercussioni dell'utilizzo dell'AI per le professioni e il lavoro. E ricorda i ... economyup.it
Intelligenza artificiale e lavoro: chi rischia davvero? I dati del report Anthropic sulle professioni più esposte e sui giovaniUno studio dimostra che la tecnologia automatizza i programmatori, frena le assunzioni giovanili del 14% salvando le professioni manuali ... orizzontescuola.it
ANSA.it. . VIDEO | L'IA ci ruberà il lavoro Tutti i rischi e i risvolti dell'avvento dell'intelligenza artificiale spiegati da Alessio Jacona. #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2026/03/20/lia-ci-rubera-il-lavoro_fef0be8a-e1d0-4392-a9a9-5b90ebcb4 - facebook.com facebook
L'intelligenza artificiale e lo sviluppo tecnologico hanno allargato un settore (già da oltre 117 miliardi di dollari all'anno) che però è preda delle mafie. Quali rischi si corrono rispondendo a una chiamata Come difendersi. Tutti i trucchi. x.com