L’intelligenza artificiale sta causando la perdita di circa cinquemila posti di lavoro nei call center nell’ultimo anno. A livello nazionale, molte aziende hanno già sostituito operatori umani con sistemi automatizzati, riducendo il personale in modo significativo. Questa trasformazione interessa principalmente servizi di assistenza clienti e supporto telefonico, mentre le aziende continuano a implementare nuove soluzioni tecnologiche per ottimizzare le operazioni.

Roma, 20 marzo 2026 – Dei vantaggi e dei cambiamenti che l’Intelligenza artificiale sta portando dentro le nostre vite se ne parla già parecchio, ma sin dai primi periodi della sua diffusione non sono mancati i dubbi relativi alla possibilità che questa possa prendere il nostro posto all’interno del mondo lavorativo. In questo caso ci soffermiamo su quello che è destinato ad essere uno tra i primi settori a potere essere travolto dall’IA in Italia, ovvero quello dei call center e dei suoi circa 80mila addetti nel territorio nazionale. Al telefono infatti sono ormai sempre di più le voci registrate e senza variazioni dialettali che rispondono agli utenti, guidandoli in ogni tipo di azione dalle richieste di intervento alle disdette. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'intelligenza artificiale mette a rischio migliaia di posti di lavoro nei call center (5mila sono già saltati nell’ultimo anno)

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