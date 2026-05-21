A Milano, l'azienda ha annunciato il taglio di 33 posti di lavoro per favorire l'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale. Questa decisione riguarda principalmente ruoli tecnici legati alle piattaforme di social media, come Facebook e Instagram. Nel settore della consegna di cibo, la società ha deciso di affidare agli algoritmi il compito di gestire il reclutamento dei rider. Questi interventi si inseriscono in un processo più ampio di automazione delle attività aziendali.

? Domande chiave Come influenzerà l'automazione i ruoli tecnici di Facebook e Instagram?. Perché Just Eat sta delegando il reclutamento dei rider agli algoritmi?. Quali strategie useranno i sindacati per proteggere i lavoratori milanesi?. Chi subirà le conseguenze della delocalizzazione delle funzioni in Polonia?.? In Breve Tagli Meta colpiscono 33 dipendenti su 116 collaboratori della sede di Milano.. Piano globale Meta prevede esuberi per 8.000 persone per investire in IA.. Just Eat prevede 42 tagli amministrativi per centralizzare recruiting in Polonia.. Filt-Cgil Davide Contu segnala sostituzione ruoli sicurezza con algoritmi e automazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta taglia a Milano: 33 esuberi per far spazio all’IA

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