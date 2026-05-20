Meta-Facebook la scure sui lavoratori | in 33 su 100 rischiano il posto soprattutto a Milano
Meta-Facebook ha avviato una procedura di licenziamento collettivo in Italia, con l’obiettivo di ridurre il personale di 33 unità su un totale di 100. La maggior parte dei tagli riguarda la sede di Milano, nell’ambito di un piano che coinvolge anche altre nazioni. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione aziendale a livello globale, con misure che interessano diverse aree e settori dell’azienda. La procedura è ancora in corso, e non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui criteri di selezione.
Milano, 20 maggio 2026 – Meta-Facebook, nell'ambito di un piano globale di tagli del personale, ha aperto una procedura di licenziamento collettivo che prevede il taglio di 33 posti di lavoro in Italia, principalmente su Milano. Riduzione del personale in Italia. Una decisione, si apprende da fonti sindacali, che si traduce nella riduzione di circa un terzo dell'organico nel nostro Paese, dove attualmente il colosso dei social conta un centinaio di dipendenti. Obiettivi e motivazioni globali. Il piano che prevede ottomila esuberi a livello globale, annunciato nelle scorse settimane, è legato anche ai massicci investimenti nell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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