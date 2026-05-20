Meta-Facebook la scure sui lavoratori | in 33 su 100 rischiano il posto soprattutto a Milano

Meta-Facebook ha avviato una procedura di licenziamento collettivo in Italia, con l’obiettivo di ridurre il personale di 33 unità su un totale di 100. La maggior parte dei tagli riguarda la sede di Milano, nell’ambito di un piano che coinvolge anche altre nazioni. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione aziendale a livello globale, con misure che interessano diverse aree e settori dell’azienda. La procedura è ancora in corso, e non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui criteri di selezione.

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