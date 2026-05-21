Meta licenziamenti di massa anche in Italia

Recentemente, alcune fonti hanno riferito di licenziamenti di massa presso una grande azienda tecnologica, coinvolgendo anche le sedi italiane. Le decisioni riguardano principalmente la divisione dedicata alla moderazione dei contenuti, che si occupa di verificare e rimuovere materiale inappropriato. La riduzione del personale interessa diverse aree aziendali, con comunicazioni ufficiali che indicano una ristrutturazione interna. La notizia ha suscitato reazioni tra i dipendenti e nelle comunità locali interessate.

La ristrutturazione globale di Meta (il colosso di Marc Zuckerberg di Facebook e Instagram) ha preso il via mercoledì 20 maggio Il piano prevede il licenziamento di 8mila dipendenti e lo spostamento di altri 7mila verso mansioni legate all’intelligenza artificiale. I primi provvedimenti sono arrivati via mail nella sede di Singapore alle 4 del mattino ora locale, per poi estendersi alle sedi nel Regno Unito, negli Stati Uniti e negli altri paesi. In Italia, secondo quanto riportato da Wired con fonti vicine alla vicenda, i licenziamenti riguarderanno 33 persone. I tagli globali si concentrano principalmente sui team che gestiscono la cybersecurity, la progettazione dei contenuti e la divisione integrity, che si occupa di moderazione, contrasto alla disinformazione, gestione dello spam e prevenzione degli abusi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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