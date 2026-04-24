A maggio 2026, Meta Platforms procederà con circa 8.000 licenziamenti, che rappresentano il 10 per cento della forza lavoro complessiva. La decisione mira a ridurre le dimensioni dell’azienda e a destinare risorse significative agli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale. La comunicazione ufficiale ha confermato questa misura come parte di una strategia di ristrutturazione aziendale.

A maggio 2026 Meta Platforms effettuerà 8 mila licenziamenti, pari al 10 per cento del personale, per snellire le proprie operazioni e finanziare ingenti investimenti nell’ intelligenza artificiale. Lo ha riferito l’azienda in una nota interna, visionata dal Wall Street Journal. Nel promemoria inviato ai dipendenti, la chief people officer Janelle Gale ha rilevato che i tagli si sono resi necessari per consentire all’azienda di operare in modo più efficiente e per c ompensare i propri investimenti. «Non si tratta di una scelta facile e comporterà il dover far andare via persone che hanno fornito contributi significativi a Meta durante la loro permanenza qui», ha scritto Gale.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meta effettuerà 8 mila licenziamenti a maggio

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