Che succede a Meta tra licenziamenti di massa anche in Italia e software che controllano i movimenti del mouse

A partire da mercoledì 20 maggio, Meta ha avviato una ristrutturazione globale che coinvolge licenziamenti di massa, anche nel mercato italiano. Insieme a questa operazione, l’azienda ha introdotto nuovi software in grado di monitorare i movimenti del mouse degli utenti. La decisione interessa diversi reparti e si inserisce in un piano di riorganizzazione più ampio. La società, controllata da un colosso tecnologico statunitense, ha comunicato ufficialmente queste misure attraverso comunicati interni e annunci pubblici.

La ristrutturazione globale di Meta (il colosso di Marc Zuckerberg di Facebook e Instagram) ha preso il via mercoledì 20 maggio. Il piano prevede il licenziamento di 8mila dipendenti e lo spostamento di altri 7mila verso mansioni legate all’intelligenza artificiale. I primi provvedimenti sono. 🔗 Leggi su Today.it

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