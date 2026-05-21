Meta-Facebook licenzia un terzo dei dipendenti italiani la maggior parte a Milano
Meta, azienda proprietaria di Facebook, ha annunciato un piano di riduzione del personale che interessa circa un terzo dei dipendenti in Italia. La maggior parte di questi licenziamenti si concentrerà nella sede di Milano, secondo quanto comunicato dall’azienda. La decisione fa parte di una strategia globale di tagli del personale, che coinvolge diversi paesi. La società ha informato i lavoratori interessati attraverso comunicazioni ufficiali e procedure interne. Non sono stati forniti dettagli sui numeri esatti o sulle tempistiche precise delle uscite.
Un terzo dei dipendenti di Meta (Facebook) in Italia verrà licenziato. Lo fa sapere la società che ha messo a punto un piano globale di tagli del personale che tocca da vicino il nostro Paese, ma soprattutto Milano. Sono, infatti, 33 i lavoratori italiani (su 116) che verranno lasciati a casa, la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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