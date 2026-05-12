Azienda a Capri licenzia quasi la metà dei dipendenti in un colpo solo

Un’azienda dell’isola di Capri ha annunciato il licenziamento collettivo di 18 dipendenti, su un totale di 42. La procedura riguarda lavoratori di diversa mansione e si è resa nota tramite comunicazione ufficiale. La decisione interessa circa il 43% del personale totale impiegato dall’azienda, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle modalità di gestione della situazione. La notizia ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali presenti sul territorio.

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