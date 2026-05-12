Azienda a Capri licenzia quasi la metà dei dipendenti in un colpo solo

Da napolitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’azienda dell’isola di Capri ha annunciato il licenziamento collettivo di 18 dipendenti, su un totale di 42. La procedura riguarda lavoratori di diversa mansione e si è resa nota tramite comunicazione ufficiale. La decisione interessa circa il 43% del personale totale impiegato dall’azienda, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle modalità di gestione della situazione. La notizia ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali presenti sul territorio.

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"Avviata la procedura di licenziamento collettivo per 18 lavoratrici e lavoratori, su un totale di 42 unità, della S.I.P.P.I.C. (Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri) che eroga il servizio di produzione (sotto forma di backup di Terna), trasporto e distribuzione dell'energia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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