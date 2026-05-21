La famiglia Messner si trova al centro di tensioni pubbliche dopo che l’alpinista ha accusato i figli di averlo escluso dall’eredità anticipata, affermando di essere stato messo da parte. In risposta, i figli hanno dichiarato che è stato invece lui a allontanarsi. La vicenda ha portato a un’ulteriore divisione tra i membri della famiglia, alimentando un clima di forte disagio e dolore. La disputa riguarda aspetti patrimoniali e relazionali, con nessuna delle parti che ha ancora rilasciato commenti ufficiali.

Tensione alle stelle nella famiglia Messner, oltre che grande dolore. Tra Reinhold Messner e i suoi figli, ormai, il rapporto non sarebbe più lo stesso. Il campione ha espresso più volte delusione e amarezza mentre, da parte loro, i figli respingono le accuse, attaccando il padre. La ragione di tutto, secondo Messner, sarebbe da ricercare nella sua scelta di dividere in anticipo il proprio patrimonio. Una volta ricevuta l'eredità, i suoi figli si sarebbero allontanati da lui, escludendolo dalle loro vite. Ciò ha dato avvio a un durissimo botta e risposta. I dissapori avrebbero vecchie radici. La separazione dalla seconda moglie, Sabine Eva Stehle, avvenuta nel 2019, avrebbe innescato il cosiddetto effetto domino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Messner contro i figli dopo l’eredità anticipata: “Mi hanno messo da parte”. "Falso, si è allontanato lui"

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