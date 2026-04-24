Bassani e il paesaggio nello studio di Dolfi La sua Ferrara e ’Il giardino dei Finzi Contini’

Nel mondo della letteratura e della critica, alcune opere si distinguono per la loro profondità e il modo in cui riflettono il rapporto tra scrittore e paesaggio. Uno di questi testi analizza lo studio di Dolfi dedicato a Bassani e alla sua Ferrara, concentrandosi sul ruolo del paesaggio ne “Il giardino dei Finzi Contini”. Si tratta di un lavoro che si è sviluppato nel tempo, arricchendosi di nuove interpretazioni e approfondimenti.

Nella cronologia di molti autori, scrittori, critici, capita a volte d’imbatterci in un testo particolarmente importante, frutto di un lavoro che cresce nel tempo e col tempo. Ne è prova evidente l’ultima opera di Anna Dolfi, Il paesaggio tra le righe che, in modo complesso e nello stesso tempo lineare, raccoglie una tesi che ce la fa considerare tra le più importanti realizzazioni della scrittrice critico. Scorrendo l’indice, dove ogni capitolo rimanda a scrittori che hanno messo a confronto il paesaggio e la scrittura, vale a dire “Paesaggio e poesia”, “La città dei poeti”, “Tempo, Spazio e Giardini”, per ragioni che investono di necessità...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bassani e il paesaggio nello studio di Dolfi. La sua Ferrara e ’Il giardino dei Finzi Contini’ Notizie correlate Leggi anche: Scenari e proposte per il paesaggio culturale del Casentino, una giornata di studio Il 1938, le leggi razziali, l’orrore . Nel musical ’Il giardino di Ferrara’Ferrara non smette di raccontarsi e venerdì 13 marzo, alle 21, al teatro Nuovo di Ferrara lo farà con il musical intitolato "Il giardino di Ferrara",... Altri aggiornamenti Si parla di: Bassani e il paesaggio nello studio di Dolfi. La sua Ferrara e ’Il giardino dei Finzi Contini’. Bassani e il paesaggio nello studio di Dolfi. La sua Ferrara e ’Il giardino dei Finzi Contini’Nella cronologia di molti autori, scrittori, critici, capita a volte d’imbatterci in un testo particolarmente importante, frutto di un lavoro che cresce nel tempo e col tempo. Ne è prova evidente ... ilrestodelcarlino.it I Finzi-Contini e la memoria potente. Daria Bignardi: Cresciuta con BassaniUn dialogo sui temi de ‘Il giardino dei Finzi-Contini,’ intrecciato con questioni attuali, e la recente denuncia di Daria Bignardi (foto Sforza) sulle condizioni delle carceri italiane nel suo ultimo ... ilrestodelcarlino.it