Confiscati beni a chi aiutò Messina Denaro | auto e casa sequestrate

La magistratura italiana ha sequestrato beni a una persona sospettata di aver favorito Matteo Messina Denaro, tra cui un’auto e una casa. L’operazione rientra nelle indagini volte a smantellare reti di supporto al latitante. Le autorità hanno eseguito il provvedimento per interrompere eventuali attività illecite legate a questa figura. Il procedimento riguarda persone coinvolte in presunti aiuti a Messina Denaro.

La giustizia italiana ha chiuso un capitolo della storia di Matteo Messina Denaro con un provvedimento che colpisce direttamente chi ha permesso al boss di restare nascosto per tre decenni. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto del tribunale di Trapani, confiscando l'appartamento e l'auto nera di Andrea Bonafede, che prestò la propria identità al criminale latitante. Questa operazione, coordinata dalla procura di Palermo, segna una vittoria sul fronte del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata. Il 62enne Bonafede, residente a Campobello di Mazara, è stato identificato come uno dei principali fiancheggiatori di Messina Denaro, catturato dopo trent'anni di fuga e deceduto nel settembre 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu Confiscati beni al prestanome di Matteo Messina Denaro: sequestrati covo e autoIl provvedimento rappresenta un ulteriore tassello nell’azione di contrasto patrimoniale legata alla rete di fiancheggiatori che ha sostenuto il... Favorì la latitanza di Matteo Messina Denaro, confiscati appartamento e auto ad Andrea BonafedeLa guardia di finanza ha eseguito un decreto emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Trapani nei confronti del 62enne che prestò... Matteo Messina Denaro: 30 anni invisibile | Il boss che ha sfidato lo Stato Contenuti utili per approfondire Messina Denaro Discussioni sull' argomento Favorì la latitanza di Matteo Messina Denaro, confiscati appartamento e auto ad Andrea Bonafede; Mafia, confiscati beni a uno dei principali fiancheggiatori del boss Messina Denaro. Confiscati il covo e l’auto del prestanome di Messina DenaroTRAPANI – È stato uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Dopo la condanna definitiva a 14 anni di carcere per mafia, il geometra Andrea Bonafede va perdendo il suo patrimonio. livesicilia.it Mafia, confiscati beni a uno dei principali fiancheggiatori del boss Messina DenaroI finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno confiscato beni riconducibili a uno dei principali fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro ... quotidianodigela.it L’Invisibile in TV, il rischio di riscrivere la storia di Messina Denaro #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook Mi risulta dai magistrati...che Messina Denaro sia venuto al Parioli durante il M.C.S. per vedere se si poteva fare lì l'attentato, sarebbe stata una strage. Hanno deciso di farlo quando uscivo dal Parioli. Nel 2023 moriva #MaurizioCostanzo, nato il #28agosto 19 x.com