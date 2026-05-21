A Palermo, le forze dell'ordine hanno eseguito una perquisizione nello studio di un avvocato che in passato ha rappresentato un noto latitante. L'operazione fa parte di un'indagine volta a far luce sulla rete di persone che avrebbe favorito la fuga prolungata dell'uomo ricercato. Le autorità stanno analizzando i documenti trovati durante la perquisizione, mentre proseguono le indagini per identificare eventuali altri soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività investigative in corso sulla lunga latitanza.

Nuovo sviluppo nelle indagini sulla rete di protezione che per anni avrebbe sostenuto la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros e i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo hanno eseguito questa mattina una perquisizione nello studio dell’ex avvocata del capomafia di Castelvetrano, morta nel 2015. Secondo quanto si apprende, il locale professionale è oggi gestito dal figlio della donna, che al momento non risulta indagato. L’attività investigativa rientra nel più ampio fascicolo aperto dalla procura di Palermo sui presunti favoreggiatori che avrebbero aiutato il boss durante la sua lunga irreperibilità, conclusasi con l’arresto del gennaio 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messina Denaro, perquisito a Palermo lo studio dell’ex legale del boss: indagine sulla rete dei favoreggiatori

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