A Palermo sono stati condannati in appello due persone considerate complici di Messina Denaro. Si tratta dell'architetto Massimo Gentile e del tecnico radiologo Cosimo Leone. I pubblici ministeri avevano avanzato richieste di condanna nei loro confronti, che ora sono state confermate dalla sentenza. La vicenda riguarda presunte collaborazioni con il boss e attività legate alla sua rete. La sentenza si inserisce in un quadro di indagini sulla criminalità organizzata locale.

La Corte d’Appello di Palermo ha condannato l’architetto Massimo Gentile a 8 anni e sei mesi perassociazione mafiosae a 8 anni il tecnico radiologo Cosimo Leone, accusato diconcorso esterno in associazione mafiosa. Entrambi vennero arrestati nell’ambito delle indagini della Direzione distrettuale antimafia sulla rete di complici che hacoperto la latitanza del boss di Cosa NostraMatteo Messina Denaro. Latitante da oltre 30 anni,Matteo Messina Denaro venne arrestato 3 anni fa, il 16 gennaio 2023, mentre stava per iniziare una seduta di chemioterapia alla clinica Maddalena di Palermo, una delle più note della città. Il boss di Cosa Nostra ricoprì di fatto il ruolo dicapo della cosca di Castelvetranoe del relativo mandamento, alleato dei Corleonesi già dalla guerra di mafia dei primi anni ’80.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Messina Denaro, a Palermo condannati in appello due complici del boss

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