Messina Denaro indagate le sorelle ma non andranno in carcere | ecco perché

Le sorelle di Matteo Messina Denaro, Giovanna e Bice Messina Denaro, sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di procurata inosservanza della pena. Secondo le autorità, avrebbero facilitato la latitanza del capomafia di Castelvetrano nel corso del periodo in cui era ricercato. Tuttavia, al momento, non sono previste misure restrittive come l’arresto. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti, che stanno verificando eventuali responsabilità in relazione alla fuga del latitante.

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