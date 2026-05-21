Messina Denaro indagate le sorelle ma non andranno in carcere | ecco perché
Le sorelle di Matteo Messina Denaro, Giovanna e Bice Messina Denaro, sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di procurata inosservanza della pena. Secondo le autorità, avrebbero facilitato la latitanza del capomafia di Castelvetrano nel corso del periodo in cui era ricercato. Tuttavia, al momento, non sono previste misure restrittive come l’arresto. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti, che stanno verificando eventuali responsabilità in relazione alla fuga del latitante.
Le sorelle di Matteo Messina Denaro, Giovanna e Bice Messina Denaro, sono indagate con l’accusa di procurata inosservanza della pena per avere agevolato la latitanza del capomafia di Castelvetrano durante il lungo periodo in cui era ricercato dalle autorità. La Procura di Palermo aveva inizialmente contestato alle due donne il reato di associazione mafiosa e aveva richiesto l’applicazione di una misura cautelare. Il giudice, pur riconoscendo la presenza di gravi indizi di colpevolezza, ha però riqualificato l’accusa in procurata inosservanza della pena e non ha disposto alcun arresto, ritenendo assenti le esigenze cautelari anche alla luce della morte del boss, avvenuta nel settembre 2023. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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