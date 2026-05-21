In Messico, si ricorda il sacrificio di 25 martiri, tra cui il parroco di Totatiche, noto per aver rifiutato di usare le armi durante un periodo di violenze. Tra le figure che hanno resistito alle leggi di Calles ci sono tre laici che hanno scelto di opporsi alle restrizioni statali sulla religione. La memoria di questi individui si mantiene viva attraverso cerimonie e commemorazioni ufficiali, che onorano la loro scelta di restare fedeli ai principi religiosi in un momento di forte repressione.

? Domande chiave Perché il parroco di Totatiche rifiutò sistematicamente l'uso delle armi?. Chi sono i tre laici che hanno resistito alle leggi di Calles?. Come le leggi governative hanno scatenato la crisi sociale in Messico?. Dove si riflette ancora oggi l'eredità di questi venticinque martiri?.? In Breve Vittime includono Mateo Correa Magallanes, José María Robles e Pedro de Jesús Maldonado.. Laici coinvolti come Manuel Morales, David Roldán Lara e Salvador Lara Puente.. Persecuzioni legate alle leggi di Calles tra il 1915 e il 1937.. Beatificazione nel 1992 e canonizzazione da parte di Giovanni Paolo II nel 2000.. Il 21 maggio la Chiesa celebra la memoria di Cristóbal Magallanes Jara e dei suoi 24 compagni, uccisi in Messico tra il 1915 e il 1937 durante le tensioni religiose del primo Novecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico, il sacrificio di 25 martiri: la memoria di Magallanes Jara

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