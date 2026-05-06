Durante la prima persecuzione di Decio, due fedeli di Numidia furono arrestati e sottoposti a torture a Lambèse. Dopo aver subito le prime violenze, decisero di restare accanto ai compagni in prigione, condividendo il loro destino. La loro scelta di non rinunciare alla fede anche sotto pressione li portò a essere ricordati come martiri della regione. La vicenda si inserisce nel quadro delle persecuzioni anticristiane di quell’epoca.

? Cosa scoprirai Come hanno affrontato le torture dopo la prima persecuzione di Decio?. Perché i due fedeli decisero di sostenere i compagni in prigione?. Cosa accadde a Lambèse durante il processo contro i due funzionari?. Come si è consolidata la loro memoria nei martirologi latini?.? In Breve Mariano lettore e Giacomo diacono affrontarono nuove persecuzioni nel 259.. Il martirio avvenne a Lambèse nell'odierna Algeria dopo le torture.. La ricorrenza liturgica è fissata dal Martirologio Romano al 6 maggio.. Le funzioni ecclesiale e caritativa riflettono l'organizzazione sociale della Numidia.. Il 6 maggio 2026, nel mercoledì della quinta settimana di Pasqua, la Chiesa celebra la memoria dei martiri Mariano e Giacomo, figure centrali della cristianità in Numidia durante il III secolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Martiri in Numidia: il sacrificio di Mariano e Giacomo a Lambèse

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