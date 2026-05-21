In Messico, il numero di omicidi è diminuito negli ultimi mesi, ma il crimine continua a incidere significativamente sull’economia nazionale. Si stima che i costi legati alle attività criminali abbiano causato una perdita di circa 200 miliardi di dollari al PIL. Attualmente, nuovi reati, tra cui traffico di droga e estorsioni, rappresentano l’11% del prodotto interno lordo. Nonostante i cali nelle violenze più gravi, il peso economico della criminalità rimane elevato.

? Domande chiave Come può un calo degli omicidi non fermare il danno economico?. Quali nuovi reati stanno drenando l'11% del PIL messicano?. Perché la riduzione dei delitti letali non garantisce la sicurezza nazionale?. Come sta cambiando la natura del crimine organizzato in Messico?.? In Breve Stabilità nazionale cresciuta del 5,1% secondo il Mexico Peace Index 2026.. Costo criminalità pari a 200 miliardi di euro, ovvero l'11% del PIL.. Institute for Economics and Peace di Sydney analizza il sesto anno positivo.. Aggressioni e furti sostituiscono gli omicidi come principale voce di spesa economica.. Il Messico registra un miglioramento della stabilità del 5,1% nel corso del 2025, secondo i nuovi dati del Mexico Peace Index 2026 presentati dalla presidente Claudia Sheinbaum. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messico: calano gli omicidi, ma il crimine pesa sul PIL per 200 mld

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