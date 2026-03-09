Italia | 21a in Europa il contante pesa sul Pil

In Italia, i pagamenti digitali rappresentano una quota inferiore rispetto alla media europea, posizionando il paese al ventunesimo posto tra i paesi dell’Unione. Questa situazione influisce sulla quota di economia sommersa e sulla crescita del Pil nazionale. Il contante rimane ancora molto utilizzato, facendo sì che l’Italia sia tra le nazioni con l’incidenza più alta di pagamenti in contanti nell’Europa unita.

L'Italia si trova al ventunesimo posto tra i paesi dell'Unione Europea per quanto riguarda l'utilizzo dei pagamenti digitali, un dato che segna una posizione di ritardo rispetto alla media continentale. Nonostante il valore delle transazioni senza contante abbia superato i 500 miliardi di euro nel 2025, il denaro fisico rimane ancora molto diffuso nella vita quotidiana degli italiani. La situazione economica attuale mostra come il Paese sia in grado di triplicare il volume degli scambi elettronici rispetto a dieci anni fa, ma questo progresso non è stato sufficiente per colmare il divario con le nazioni vicine. Mentre la Germania occupa la decima posizione e la Spagna la dodicesima, l'Italia scende ulteriormente nel ranking europeo, perdendo un gradino rispetto all'anno precedente.