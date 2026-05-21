La Germania pronta ad assumersi il ruolo di leadership nella NATO

Da dayitalianews.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania si prepara a rafforzare il proprio ruolo all’interno della NATO, rivendicando una maggiore responsabilità nella gestione delle questioni dell’alleanza. Berlino ha annunciato la volontà di assumersi un ruolo di leadership più evidente, in un momento in cui si osservano cambiamenti negli equilibri tra Europa e Stati Uniti. La decisione arriva in un contesto di discussioni sulla distribuzione del peso e delle responsabilità tra i vari paesi membri dell’organizzazione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Berlino rivendica maggiore responsabilità nell’Alleanza. La Germania è pronta ad assumersi un ruolo di guida più marcato all’interno della NATO, in un contesto di evoluzione degli equilibri tra Europa e Stati Uniti. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, nella foto d’apertura, poco prima della riunione dei capi della diplomazia dell’Alleanza Atlantica a Helsingborg. Secondo Wadephul, l’aumento delle capacità militari europee comporta inevitabilmente una revisione dei compiti e delle responsabilità all’interno della NATO. Nuovo equilibrio tra Europa e Stati Uniti. Il dibattito si inserisce nel contesto del progressivo ridimensionamento della presenza militare statunitense in Europa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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