La Germania pronta ad assumersi il ruolo di leadership nella NATO

La Germania si prepara a rafforzare il proprio ruolo all’interno della NATO, rivendicando una maggiore responsabilità nella gestione delle questioni dell’alleanza. Berlino ha annunciato la volontà di assumersi un ruolo di leadership più evidente, in un momento in cui si osservano cambiamenti negli equilibri tra Europa e Stati Uniti. La decisione arriva in un contesto di discussioni sulla distribuzione del peso e delle responsabilità tra i vari paesi membri dell’organizzazione.

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