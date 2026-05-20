L’agente di Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al futuro del portiere, sottolineando come un singolo fattore possa influenzare notevolmente la situazione. Meret, durante l’ultima stagione, ha affrontato diversi problemi, tra cui infortuni e una posizione di secondo piano rispetto al titolare, con cui condivideva il ruolo. La stagione passata si è conclusa con alcune difficoltà per il portiere, che ha visto ridursi le proprie possibilità di scendere in campo.

Alex Meret ha vissuto una stagione estremamente complicata: tra infortuni e discesa nelle gerarchie nel ballottaggio con Milinkovic-Savic, non è stato il miglior periodo. E, con un contratto in scadenza nel 2027, il suo addio è davvero probabile, nel caso in cui vi fossero gli incastri giusti. Il principale è sicuramente la figura dell’allenatore, come sottolineato dal suo agente, Federico Pastorello. L’agente di Meret è chiaro: “Il suo futuro passa da Conte”. Alex Meret è indubbiamente un nome inciso nella storia di Napoli: è il portiere titolare del terzo e del quarto scudetto, ma che in questa stagione ha vissuto una vera e propria caduta dall’Olimpo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Meret: parla l’agente, un fattore può cambiare tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli, tra dubbi e mercato: il futuro di Conte può cambiare tutto“Il Napoli dovrà affrontare una situazione importante legata al monte ingaggi e ai costi della rosa: parliamo di circa 60 milioni di euro da...

Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola sul suo contratto che può cambiare tutto!Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola sul suo contratto che può cambiare tutto! Senesi Juve, Comolli ora spinge per il suo acquisto!...

L’agente di #Meret, Federico #Pastorello, ha parlato del futuro del portiere del #Napoli ? All’evento di presentazione del Golden Boy a Solomeo: Bisognerà fare delle valutazioni, ma andrà visto chi ci sarà come tecnico. Dovesse rimanere Conte, parlerem x.com

Meret, l'agente: Futuro? Dipenderà dall'allenatore del Napoli! Dovesse restare Conte...Calciomercato SSC Napoli, quale sarà il futuro di Alex Meret? Ne ha parlato il suo agente, Federico Pastorello: il portiere dovrà decidere dove giocare l'anno prossimo. Futuro Meret: parla l'agente Pa ... msn.com

Pastorello sul futuro di Meret: Decisiva la scelta di ConteFederico Pastorello parla del futuro di Alex Meret e del possibile addio di Antonio Conte al Napoli: La scelta dell’allenatore sarà determinante ... tuttojuve.com