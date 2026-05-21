Mercedes Classe S Guard | il blindato VR10 con motore V12 biturbo

Una nuova versione blindata della Mercedes Classe S, denominata Guard, è stata presentata con una valutazione di resistenza VR10. Questa versione è equipaggiata con un motore V12 biturbo, progettato per sostenere il peso aggiuntivo della blindatura. Durante i test, vengono utilizzati dummy biomimetici per simulare impatti e situazioni di emergenza, analizzando le performance del veicolo in condizioni controllate. La blindatura ha un peso considerevole, influenzando l’assetto e le prestazioni complessive del veicolo.

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