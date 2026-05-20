Mercedes-Benz Classe S Guard VR10 | sicurezza ai massimi livelli

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova Mercedes-Benz Classe S Guard VR10 è arrivata come l’ultima evoluzione della linea di veicoli blindati della Casa tedesca. La versione S 680 GUARD 4MATIC si distingue per le caratteristiche tecniche e di sicurezza che la rendono uno dei modelli più protetti sul mercato. Questo veicolo combina prestazioni di alto livello con sistemi di protezione avanzati, pensati per offrire massima sicurezza a chi lo utilizza. È progettata per garantire resistenza e affidabilità in ogni situazione, senza rinunciare al comfort.

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(Adnkronos) – La nuova Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC rappresenta l’evoluzione più avanzata della filosofia di protezione sviluppata dalla Casa tedesca. Pensata per capi di Stato, imprenditori e membri di famiglie reali, questa limousine speciale combina livelli di sicurezza estremi con comfort, tecnologia e discrezione stilistica. Da quasi un secolo, i modelli blindati Mercedes-Benz costituiscono un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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