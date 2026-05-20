Mercedes-Benz Classe S Guard VR10 | sicurezza ai massimi livelli
La nuova Mercedes-Benz Classe S Guard VR10 è arrivata come l’ultima evoluzione della linea di veicoli blindati della Casa tedesca. La versione S 680 GUARD 4MATIC si distingue per le caratteristiche tecniche e di sicurezza che la rendono uno dei modelli più protetti sul mercato. Questo veicolo combina prestazioni di alto livello con sistemi di protezione avanzati, pensati per offrire massima sicurezza a chi lo utilizza. È progettata per garantire resistenza e affidabilità in ogni situazione, senza rinunciare al comfort.
(Adnkronos) – La nuova Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC rappresenta l’evoluzione più avanzata della filosofia di protezione sviluppata dalla Casa tedesca. Pensata per capi di Stato, imprenditori e membri di famiglie reali, questa limousine speciale combina livelli di sicurezza estremi con comfort, tecnologia e discrezione stilistica. Da quasi un secolo, i modelli blindati Mercedes-Benz costituiscono un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Mercedes-Benz S-Class Guard
Sullo stesso argomento
Una festa della Liberazione con i massimi livelli di sicurezzaIn occasione delle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione, nell’ambito delle quali si sono svolti numerosi eventi in tutto il...
Letizia: “I tifosi sono disillusi. Serve una proprietà desiderosa di riportare il Milan ai massimi livelli”La presenza di Gerry Cardinale allo stadio 'Luigi Ferraris' per assistere a Genoa-Milan ha riacceso le voci intorno al proprietario del club...
Questa ce la compriamo mercoledì se domani sera vinciamo al #Superenalotto... #Mercedes #classeS #guard Nuova Mercedes-Benz Classe S GUARD con VR10 x.com
La nuova Mercedes-Benz Classe S Guard porta la sicurezza civile a un livello estremo con certificazione VR10, il massimo standard di protezione balistica disponibile per una limousine di serie. Comfort, lusso e tecnologia si uniscono a una struttura progettat - Facebook facebook
Nuova Mercedes Classe S dipinta di Rosso Patagonia. Vi piace? reddit
Mercedes-Benz Classe S Guard VR10: sicurezza ai massimi livelliMercedes-Benz Classe S Guard VR10 offre protezione balistica certificata, motore V12 biturbo e lusso assoluto per utilizzi governativi ... adnkronos.com
Mercedes-Benz Classe S GUARD con VR10: la Stella super blindataMercedes S 680 GUARD 4MATIC ridefinisce il concetto di auto blindata: scopri i trucchi che le valgono la certificazione VR10 ... motorbox.com