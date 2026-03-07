Dopo le qualifiche del Gran Premio d’Australia a Melbourne, il pilota della Ferrari ha commentato la performance della Mercedes, sottolineando come la potenza del motore non fosse evidente durante le prove. Hamilton ha criticato la Mercedes, definendo strano il suo vantaggio e sostenendo che questa potenza extra non si era manifestata nelle sessioni di allenamento.

A Sky Sport F1: "Se è una questione di compressione, la Fia dovrebbe intervenire. Voglio capire se ci sono siano due decimi o più solo grazie alla potenza". Dopo le qualifiche del Gp d’Australia, a Melbourne, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton ha parlato del vantaggio della Mercedes solo grazie alla potenza non mostrata durante le prove. “È chiaro che non hanno mostrato la potenza del loro motore in nessuna delle sessioni di prove. Si parla molto dei rapporti di compressione e loro hanno fatto un ottimo lavoro con il loro motore, come abbiamo fatto anche noi in Ferrari. Voglio capire perché ci siano due decimi o più solo grazie alla potenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hamilton attacca la Mercedes: “La potenza del motore della Mercedes? Strano, nelle prove non era emersa”

