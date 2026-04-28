F1 a Miami vedremo la vera Ferrari? Una Rossa capace di sfidare Mercedes serve a tutto il Circus

Dopo oltre un mese di pausa, la Formula 1 torna in pista con il Gran Premio di Miami, dove si attende di vedere se la Ferrari sarà in grado di mostrare un passo competitivo. La cancellazione delle gare in Bahrain e Arabia Saudita ha interrotto il calendario, portando a una sospensione delle attività per le scuderie. Ora, i team si preparano a riprendere le competizioni, con l’obiettivo di ottenere risultati concreti sulla pista americana.

La Formula 1 si appresta a ripartire dopo un mese abbondante di pausa forzata, generata dalla cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita a causa della crisi mediorientale. Nel GP di Miami, programmato nel weekend, verranno impiegati per la prima volta i correttivi regolamentari decisi dall’autorità sportiva per aumentare sicurezza e, si spera, spettacolo. Tutti, inoltre, avranno gli occhi puntati sulla Ferrari, che doveva ancora mettere pienamente a punto la SF-26. In particolare, le pupille di tutti gli ingegneri fisseranno il sistema FTM (Flick Tail Mode), ossia la piccola ala collocata davanti allo scarico, e l’ ala posteriore rovesciata, la famigerata ‘Macarena’, utilizzata sinora nelle prove libere, ma mai in qualifica o in gara.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, a Miami vedremo la vera Ferrari? Una Rossa capace di sfidare Mercedes serve a tutto il Circus Notizie correlate F1, GP Giappone 2026: la Ferrari può sfidare la Mercedes a Suzuka?La Mercedes arriva a Suzuka con l’obiettivo di chiudere un tris che non si vedeva dall’era Hamilton. F1 a Miami: Antonelli guida il Mondiale, sfida tra Mercedes e Ferrari? Cosa sapere Kimi Antonelli guida il mondiale F1 con 72 punti prima del Gran Premio di Miami. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: F1, finalmente si cambia. Ecco le modifiche al regolamento che vedremo a Miami; F1. Red Bull copia l’ala Macarena della Ferrari? Ecco cosa vedremo a Miami; F1, si riparte: tanti i temi caldi sotto il sole della Florida; Ferrari, il filming day a Monza per anticipare il Gp di Miami. Come cambierà la Rossa di Hamilton e Leclerc. F1, a Miami vedremo la vera Ferrari? Una Rossa capace di sfidare Mercedes serve a tutto il CircusLa Formula 1 si appresta a ripartire dopo un mese abbondante di pausa forzata, generata dalla cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita a ... oasport.it F1. Red Bull copia l’ala Macarena della Ferrari? Ecco cosa vedremo a MiamiDalle immagini trapelate dal filming day organizzato dalla scuderia di Milton Keynes si notano alcuni dettagli interessanti, a cominciare da una soluzione di ispirazione Ferrari. L’ormai famigerata al ... automoto.it Oggi una bella pasta e piselli con cipolla rossa, guanciale e mentuccia di campagna. La maggior parte dei piselli li ho passati e alcuni li ho lasciati interi... Troppo buona... - facebook.com facebook La Toyota #8 vince di forza e tattica sulla Ferrari. La Rossa #51 non ha avuto abbastanza velocità per giocarsi la vittoria Terzo posto per la #7 nipponica. In GT la McLaren #10 leader della corsa si è ritirata a mezz'ora dalla fine per un problema e la BMW #6 x.com