Un uomo di Montoro è stato arrestato a Mercato San Severino dopo essere stato trovato in possesso di 86 grammi di hashish durante un controllo. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati due panetti di sostanza stupefacente. Il giudice ha deciso di non applicare la detenzione in carcere, stabilendo invece una misura alternativa. La vicenda si inserisce in un’operazione di routine condotta dalle forze dell’ordine, che ha portato al ritrovamento della droga e all’arresto dell’indagato.

? Punti chiave Come sono stati scoperti i due panetti durante il controllo?. Perché il giudice ha evitato il carcere per l'indagato?. Cosa riveleranno le analisi chimiche sulla potenza della droga?. Quali vincoli dovrà rispettare l'uomo nel suo comune?.? In Breve Sequestrati due panetti di hashish durante il controllo dei Carabinieri a Mercato San Severino.. L'avvocato Massimiliano Russo ha ottenuto l'obbligo di dimora per il residente di Montoro.. Il Gip di Nocera Inferiore ha convalidato l'arresto avvenuto lo scorso sabato.. Le analisi chimiche nei laboratori determineranno la concentrazione del principio attivo sequestrato.. Un uomo residente a Montoro è stato arrestato sabato scorso a Mercato San Severino dai Carabinieri dopo il ritrovamento di ottantasei grammi di hashish durante un controllo del Nucleo Operativo e Radiomobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato San Severino: arrestato montorese con 86 grammi di hashish

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