Beccato con 86 grammi di hashish | scatta l' arresto
Un uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mercato San Severino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo, i militari hanno trovato 86 grammi di hashish nascosti nell’abitazione dell’uomo. L’arresto è stato eseguito sul posto e l’uomo è stato portato in caserma. La sostanza sequestrata verrà sottoposta ad analisi di laboratorio per determinarne la composizione precisa.
Un uomo, G.B le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a Mercato San Severino. Secondo quanto ricostruito, il pusher sarebbe stato trovato in possesso di due panetti di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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