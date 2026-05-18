Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Mercato San Severino nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. Durante le verifiche, sono stati sequestrati due panetti di hashish, che sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti, mentre le forze dell’ordine hanno continuato le indagini per approfondire l’attività illecita.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno proceduto all’arresto di un uomo di 41 anni con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’episodio risale allo scorso 16 maggio, quando i militari dell’Arma, nel corso delle attività di controllo del territorio, avrebbero individuato l’uomo in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 86 grammi. Il sequestro della sostanza stupefacente. Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, la sostanza stupefacente sarebbe stata detenuta con finalità di spaccio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Mercato San Severino, arrestato 41enne per droga: sequestrati due panetti di hashish

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