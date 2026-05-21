Mercato Napoli occhi sul giovane top player | ha già impressionato tutti!
Il mercato del Napoli si concentra sui giovani talenti e nelle ultime ore ha puntato l’attenzione su Guido Della Rovere, nato nel 2007 e in forza al settore giovanile del Bayern Monaco. Il club azzurro monitora con interesse le sue prestazioni e valuta un possibile inserimento nella rosa. La società non ha ancora preso decisioni definitive, ma il nome del giovane calciatore sta circolando tra gli addetti ai lavori come uno dei profili da seguire con attenzione.
Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato dei giovani talenti. Nelle ultime ore il nome finito sotto osservazione è quello di Guido Della Rovere, classe 2007 attualmente nel settore giovanile del Bayern Monaco. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Mondo Primavera, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe incontrato l’entourage del calciatore per valutare un possibile affondo in vista della prossima stagione. Un’operazione che conferma la volontà del club azzurro di investire su profili di prospettiva e già seguiti a livello internazionale. Guido Della Rovere, nuovo talento 2007. Guido Della Rovere è considerato uno dei giovani italiani più interessanti della sua generazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Mercato NapoliNapoli Scatenato! Doppietta di Mercato!
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