Mercato Napoli occhi sul giovane top player | ha già impressionato tutti!

Il mercato del Napoli si concentra sui giovani talenti e nelle ultime ore ha puntato l’attenzione su Guido Della Rovere, nato nel 2007 e in forza al settore giovanile del Bayern Monaco. Il club azzurro monitora con interesse le sue prestazioni e valuta un possibile inserimento nella rosa. La società non ha ancora preso decisioni definitive, ma il nome del giovane calciatore sta circolando tra gli addetti ai lavori come uno dei profili da seguire con attenzione.

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