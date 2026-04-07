Napoli De Bruyne esalta Hojlund | Può diventare un top player ha grandi qualità

Kevin De Bruyne ha parlato del suo compagno di squadra al Napoli, Rasmus Hojlund, durante un’intervista. Ha affermato che il giovane attaccante ha grandi qualità e può diventare un top player. Le sue parole si sono concentrate sulle potenzialità di Hojlund, senza entrare in ulteriori commenti o analisi. La discussione è stata centrata sulle capacità tecniche e sul futuro del giocatore nel club partenopeo.

Kevin De Bruyne ha speso parole importanti per il suo compagno di squadra al Napoli, Rasmus Hojlund, intervenendo ai microfoni nel corso di una recente intervista. Il centrocampista belga non ha nascosto la propria ammirazione per l’attaccante danese, sottolineando come, fin dal primo allenamento insieme, abbia notato qualità fuori dal comune, soprattutto in termini di forza fisica, mentalità e fame di migliorarsi. De Bruyne, forte della sua enorme esperienza maturata ai massimi livelli del calcio europeo, ha evidenziato come Hojlund, nonostante abbia soltanto 22 anni, mostri già una maturità rara per un giocatore della sua età. L’ex Manchester City ha spiegato che l’attaccante ha tutto ciò che serve per imporsi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: De Bruyne: "Napoli provaci! Vinciamole tutte, poi si vedrà. Modric top player, Hojlund può diventarlo"

De Bruyne: “Napoli-Milan per il secondo posto, per il momento. Modric top player”Kevin De Bruyne, classe 1991, è arrivato la scorsa estate al Napoli - a parametro zero - dopo dieci stagioni di successi nel Manchester City.

Temi più discussi: De Bruyne esalta Modric: ''Top player! Lo conosco bene, è uno dei migliori centrocampisti di sempre''; Napoli, De Bruyne parla di Lukaku: Non ho idea di cosa stia succedendo. Cercheremo di aiutare, se sarà necessario; Conte ha il suo amuleto magico: De Bruyne. Con lui il Napoli è imbattibile – TS; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Napoli, De Bruyne esalta Hojlund: Può diventare un top player, ha grandi qualitàKevin De Bruyne ha speso parole importanti per il suo compagno di squadra al Napoli, Rasmus Hojlund, intervenendo ai microfoni nel corso di una recente ... dailynews24.it

De Bruyne esalta Modric: Tra i migliori centrocampisti degli ultimi 20 anni, una persona fantasticaKevin De Bruyne, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si esprime su Luka Modric in vista di Napoli–Milan. Elogi senza riserve per il croato ... tuttonapoli.net

Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli - facebook.com facebook

Antonio Conte post Napoli-Milan: “Abbiamo fatto un passo verso la Champions. Se è l’obiettivo di Milan e Juventus, non vedo perché non dovrebbe essere quello del Napoli”. L’obiettivo dichiarato di tutti è “entrare in Champions”, vale per chiunque tranne che x.com