Il Napoli sta lavorando sul mercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. I dirigenti hanno messo nel mirino alcuni giocatori, tra cui Juanlu, Rios e Pinamonti, per integrare la squadra. Nel frattempo, l’obiettivo principale rimane la qualificazione in Champions League, ma senza trascurare le operazioni di mercato necessarie per migliorare il roster. La campagna acquisti si svolge in parallelo alle sfide sul campo.

Con un occhio al campo e uno al mercato: così potremmo definire questo momento della stagione del Napoli, impegnato sì a blindare la Champions, ma anche a costruire la squadra che verrà. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta. Napoli, idee chiare sul mercato. Il diktat è chiaro da tempo: taglio del monte ingaggi e ringiovanimento della rosa. Un ritorno al passato, così potremmo definirlo. Ora, tralasciando il nodo Conte, è palese che i primi tre destinati al saluto saranno Lukaku, Juan Jesus e Anguissa. Hanno ampiamente fatto il loro tempo qui in azzurro e ciò consentirebbe al Napoli di alleggerirsi parecchio. E in entrata? Riporta la Rosea: Mentre il posto di Jesus verrà preso dai rientranti Rafa Marin – ottima stagione al Villarreal – e Marianucci.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha già le idee chiare sul mercato: occhi su Juanlu, Rios e Pinamonti

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