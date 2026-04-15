Mercato Inter cosa succede con Carlos Augusto? Rinnovo in stand-by | ecco spiegato il motivo

Il mercato dell'Inter vive una fase di stallo nella trattativa con il difensore brasiliano. La società e il giocatore non hanno ancora raggiunto un accordo sul rinnovo di contratto, principalmente a causa della differenza sulla cifra dello stipendio richiesto e delle possibilità di impiego con l’attuale staff tecnico. La discussione rimane aperta, ma non ci sono date certe di una soluzione imminente.

Inter News 24 Mercato Inter, trattativa bloccata con il difensore brasiliano: pesa la distanza sull’ingaggio e il poco spazio con Chivu. In Viale della Liberazione è scattato l’allarme per il futuro di Carlos Augusto. Quello che sembrava un rinnovo di routine per l’esterno brasiliano si è trasformato in un pericoloso braccio di ferro. Nonostante un contratto valido fino al 2028, l’Inter ha cercato di blindare il giocatore per allontanare le sirene di mercato, ma il dialogo è attualmente su un binario morto. La società nerazzurra aveva fissato come deadline la prima settimana di aprile per ricevere una risposta definitiva, ma il termine è stato ampiamente superato senza segnali positivi dall’entourage del calciatore.🔗 Leggi su Internews24.com

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