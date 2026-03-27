Mercato Inter Carlos Augusto gela i nerazzurri | rinnovo rifiutato spunta un club in Serie A sull’ex Monza

Carlos Augusto ha rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale con il mercato Inter, prendendo tempo per decidere sul suo futuro. Nel frattempo, si è fatto avanti un club di Serie A, la Roma, che ha mostrato interesse per l’ex giocatore del Monza. La situazione rimane in sospeso, con il difensore che non ha ancora dato una risposta definitiva alla proposta nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, Carlos Augusto prende tempo con il club nerazzurro nonostante la proposta di rinnovo: spunta la Roma. Il futuro di Carlos Augusto all’ Inter si tinge di giallo proprio nel momento clou della stagione. Nonostante il primato a quota 69 punti e la fiducia di Cristian Chivu, il difensore brasiliano ha messo in stand-by la proposta di rinnovo fino al 2030 avanzata dalla proprietà Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nodo non sarebbe l’ingaggio, ma lo spazio in campo: l’ex Monza chiede maggiori garanzie tecniche per il futuro. Mercato Inter, Carlos Augusto gela l’Inter: spunta la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

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