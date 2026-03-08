Bastoni Barcellona il sogno proibito dei catalani per la difesa del futuro | Fabrizio Romano fa il punto

Il Barcellona ha mostrato interesse per il difensore dell'Inter, considerato un elemento chiave nella linea difensiva di Chivu. Fabrizio Romano ha riferito che i catalani stanno preparando un investimento significativo per portarlo nella loro rosa. La trattativa tra i due club è in corso, mentre il giocatore è al centro di voci di mercato. Nessun dettaglio sulle cifre o sui tempi è stato ancora comunicato.

Inter News 24 Bastoni Barcellona: il difensore dell'Inter, perno della difesa di Chivu è finito nel mirino dei blaugrana, pronti a un investimento importante. Il mercato internazionale accende i riflettori su Alessandro Bastoni, il talentuoso centrale mancino dotato di una visione di gioco fuori dal comune. Il club spagnolo osserva con estremo interesse le prestazioni del pilastro dei nerazzurri, considerato uno dei profili più completi nel panorama europeo. Tuttavia, la dirigenza della Beneamata non sembra intenzionata a fare sconti, ritenendo il calciatore un elemento incedibile e fondamentale per gli equilibri tattici della squadra. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'apprezzamento dei catalani è concreto ma l'operazione resta in salita. Romano: "Barcellona adora Bastoni, ma l'affare è complicato e vi spiego perché"