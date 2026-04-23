Piazza XX Settembre | colpita da un pezzo di intonaco caduto da un palazzo 53enne all' ospedale

Oggi, giovedì 23 aprile, un pezzo di intonaco si è staccato da un edificio in via Poccianti, all’angolo con piazza XX Settembre, colpendo una donna di 53 anni. La donna è rimasta ferita alla testa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente si è verificato in una zona frequentata, senza altre persone coinvolte. La zona è stata temporaneamente chiusa per i controlli.

Se l'è cavata con una ferita alla testa, ma le conseguenze di quanto accaduto oggi, giovedì 23 aprile, in via Poccianti, all'angolo con piazza XX Settembre, potevano essere ben peggiori. Una 53enne stava camminando sul marciapiede quando a un certo punto da uno stabile è caduto un calcinaccio che.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Piazza XX Settembre, menù da tutto il mondo con l'international street food: appuntamento dal 13 al 15 marzoLe migliori specialità del mondo saranno protagoniste in piazza XX Settembre in occasione dell'International street food che si terrà dal 13 al 15... Livorno: tre giorni di sapori globali in piazza XX SettembreLivorno si prepara a un viaggio gastronomico senza confini: l'International Street Food invade piazza XX Settembre Dal 13 al 15 marzo, piazza XX... Una raccolta di contenuti Si parla di: TREBASELEGHE | CONTRIBUTI STRAORDINARI DOPO L’ALLUVIONE: MILLE EURO A FAMIGLIE E IMPRESE COLPITE; Bisceglie, periodo nero: sparatoria con vittima al Df. I monumenti colpiti dal sisma: Porta Serrata è sicura. Transenne in piazza dell’AquilaNella mattina di ieri sono continuate le verifiche sulle colonne di piazza del Popolo, piazza XX Settembre e su Porta Serrata a seguito del terremoto di martedì. La Galileo Restauri è stata incaricata ... ilrestodelcarlino.it