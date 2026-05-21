Mercato e rinnovi fermi in attesa dell’erede di Conte

In casa Napoli, le attività di mercato e i rinnovi contrattuali sono attualmente sospesi. La società attende di annunciare il nome del nuovo allenatore, che sostituirà l’allenatore precedente. Fino a quando non ci sarà questa comunicazione ufficiale, tutte le operazioni relative alla rosa rimangono in pausa. La situazione si concentra sulla scelta del tecnico e sulle conseguenze che questa decisione avrà sulle future strategie di mercato. La decisione definitiva sulla guida tecnica è ancora da definire.

In casa Napoli è tutto fermo in attesa di conoscere chi siederà al posto di Antonio Conte sulla panchina partenopea la prossima stagione. Come scriva infatti il quotidiano Il Mattino, in casa azzurra il clima resta sospeso in vista delle decisioni sul futuro della panchina. Nei due giorni di riposo concessi dopo la vittoria di Pisa, i senatori dello spogliatoio si sarebbero confrontati anche sul possibile nuovo ciclo azzurro. Il tema principale riguarda inevitabilmente il futuro di Antonio Conte e soprattutto il nome dell’eventuale successore, considerato decisivo anche per le scelte dei giocatori più importanti della rosa. Rinnovi, permanenze e possibili cessioni sarebbero infatti congelati in attesa di capire chi guiderà il Napoli nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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