Da marzo, la diocesi di Benevento aspetta di conoscere il nome del nuovo vescovo che sostituirà mons. Accrocca. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, e si pensa che l’annuncio possa arrivare nel mese di maggio. La città rimane in attesa di questa comunicazione, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sui candidati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dall’ormai lontano marzo Benevento è in attesa di conoscere il nome del successore di mons. Accrocca, passato alla guida delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. Un’attesa che continua e che non ha una scadenza prefissata, insomma ogni momento è buono per nomina, da oggi fino a un tempo non stabilito in questo giochi a scacchi con pedine che si spostano. In questo momento il capoluogo sannita ha la sua casella vuota ma pare che il mese di maggio possa essere quello buono per trovare l’erede all’ormai ex Arcivescovo Metropolita della città di Benevento. Difficile stabilire una data precisa, così come è complicato poter fare un ventaglio di nomi, in questo caso il segreto pontificio è molto ferreo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento resta in attesa dell’erede di mons. Accrocca: maggio potrebbe essere il mese dell’annuncio

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