Un cambiamento temporaneo negli orari di apertura dei negozi ha generato polemiche tra cittadini e commercianti. La misura prevede la chiusura alle 14, motivata dall’eccessivo caldo che rende difficile lavorare all’aperto. La decisione è stata presa per tutelare la salute dei lavoratori, ma ha suscitato reazioni contrastanti tra chi la considera una soluzione necessaria e chi la ritiene un limite alle attività commerciali. La misura rimarrà in vigore fino a quando le temperature non diminuiranno.

Tutti a casa alle 14 perchè dopo.fa troppo caldo per poter lavorare, senza grondare sudore sotto il sole cocente. Dal 15 giugno il mercato ambulante del venerdì sarà ’dimezzato’, come stabilito da una delibera della giunta che ha approvato (in via sperimentale) la modifica dell’orario: fino al 15 settembre l’attività di vendità sarà limitata dalle 7 alle 14 con rimozione dei banchi fino alle 15. Il motivo? In primis preservare gli ambulanti dai caldi pomeriggio estivi "migliorandone le condizioni di lavoro" sottolinea l’amministrazione e al tempo stesso favorire un miglior utilizzo "del servizio da parte dei cittadini". Inoltre è stato riscontrato un "progressivo calo di presenze" nelle ore più calde del pomeriggio e la chiusura dei banchi "da parte di diversi operatori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato a orario dimezzato ’Troppo caldo’. È polemica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUFFY Y OP15, best YELLOW DECK One Piece Card Game Tournament

Sullo stesso argomento

Nuovi orari tra pro e contro: "Scuola d’estate, troppo caldo"I cronisti della classe 3ª D della secondaria di primo grado di San Bartolomeo in Bosco propongono, per le pagine del campionato di giornalismo, la...

Paltrinieri 13° a Golfo Aranci: polemica per l’acqua troppo fredda? Cosa scoprirai Perché la temperatura dell'acqua ha penalizzato il risultato di Paltrinieri? Come ha influito il vento di grecale sul ritiro di...