Paltrinieri 13° a Golfo Aranci | polemica per l’acqua troppo fredda

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una competizione di nuoto in acque libere a Golfo Aranci, l’atleta italiano si è classificato al tredicesimo posto. La temperatura dell’acqua è stata molto bassa, causando polemiche tra i partecipanti e accompagnando il ritiro di diversi atleti. Alcuni hanno anche segnalato come il vento di grecale abbia inciso sulle condizioni di gara, contribuendo a un aumento dei ritiri e a una maggiore difficoltà per i nuotatori.

? Cosa scoprirai Perché la temperatura dell'acqua ha penalizzato il risultato di Paltrinieri?. Come ha influito il vento di grecale sul ritiro di molti atleti?. Chi ha dovuto abbandonare la gara a causa di un malessere fisico?. Quali conseguenze avrà la discrepanza termica sulla gestione delle prossime gare?.? In Breve Vincitori 10 km: Moesha Johnson femminile e Sacha Velly maschile a Golfo Aranci.. Ginevra Taddeucci abbandona la gara per forte nausea nonostante l'uso della muta.. Andrea Filadelli terzo nel maschile con 1h49’08?3 dopo i francesi.. Vento di grecale causa il ritiro di 25 atleti tra cui Fabio Dalu.. Greg Paltrinieri chiude al tredicesimo posto nella 10 chilometri a Golfo Aranci sabato 2 maggio 2026, dopo aver lamentato temperature dell’acqua inferiori ai 18 gradi durante la prima giornata della Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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