Paltrinieri 13° a Golfo Aranci | polemica per l’acqua troppo fredda

Durante una competizione di nuoto in acque libere a Golfo Aranci, l’atleta italiano si è classificato al tredicesimo posto. La temperatura dell’acqua è stata molto bassa, causando polemiche tra i partecipanti e accompagnando il ritiro di diversi atleti. Alcuni hanno anche segnalato come il vento di grecale abbia inciso sulle condizioni di gara, contribuendo a un aumento dei ritiri e a una maggiore difficoltà per i nuotatori.

? Cosa scoprirai Perché la temperatura dell'acqua ha penalizzato il risultato di Paltrinieri?. Come ha influito il vento di grecale sul ritiro di molti atleti?. Chi ha dovuto abbandonare la gara a causa di un malessere fisico?. Quali conseguenze avrà la discrepanza termica sulla gestione delle prossime gare?.? In Breve Vincitori 10 km: Moesha Johnson femminile e Sacha Velly maschile a Golfo Aranci.. Ginevra Taddeucci abbandona la gara per forte nausea nonostante l'uso della muta.. Andrea Filadelli terzo nel maschile con 1h49’08?3 dopo i francesi.. Vento di grecale causa il ritiro di 25 atleti tra cui Fabio Dalu.. Greg Paltrinieri chiude al tredicesimo posto nella 10 chilometri a Golfo Aranci sabato 2 maggio 2026, dopo aver lamentato temperature dell’acqua inferiori ai 18 gradi durante la prima giornata della Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paltrinieri 13° a Golfo Aranci: polemica per l’acqua troppo fredda Notizie correlate Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri riassapora il podio a Ibiza. A Golfo Aranci un Razzetti in piùLa seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Ibiza, ha restituito un quadro tecnico piuttosto nitido sullo... Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mista alla vittoria a Golfo AranciNella seconda giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Golfo Aranci, l’Italia ha conquistato una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci nella 10 km maschile. Filadelli sul podio, Paltrinieri fuori dalla top-10; CdM Golfo Aranci. Al via domani la 10 km. Diretta su Raisport. La pagina dei risultati.; Nuoto 2026 - Trionfo francese a Golfo Aranci nella 10 km: Filadelli sul podio - Video; Greg Paltrinieri all'attacco del mare di Golfo Aranci dopo il bronzo nella 3 km di Ibiza. Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri conquista il podio nella 3 km Knockout a Golfo Aranci. Vince BethlemGregorio Paltrinieri ha concluso con un’altra top-3 la sua giornata a Golfo Aranci, terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, dopo la vittoria nella staffetta mista. Nello splendido ... oasport.it Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mista alla vittoria a Golfo AranciNella seconda giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Golfo Aranci, l’Italia ha conquistato una vittoria ... oasport.it World Cup Golfo Aranci: L’Italia Vince La 4×1500 Mista, Rimonta Decisiva Di Paltrinieri x.com Le cinque spiagge sono le spiagge cittadine del piccolo paese di Golfo Aranci situato nel Nord Sardegna a pochi chilometri da Olbia e Arzachena le spiagge si estendono lungo il litorale del paese facilmente raggiungibili a piedi passando attraverso le strade - facebook.com facebook