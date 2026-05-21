Merano assale un giovane con una bottiglia di vetro in piazza Stazione | arrestato un 34enne

A Merano un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un giovane con una bottiglia di vetro in piazza Stazione. L’episodio si è verificato di fronte a diversi passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, dove sono state avviate le procedure per le accuse di tentata rapina e aggressione. La vittima ha riportato lievi ferite, mentre le autorità continuano le indagini.

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