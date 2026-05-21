Merano assale un giovane con una bottiglia di vetro in piazza Stazione | arrestato un 34enne
A Merano un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un giovane con una bottiglia di vetro in piazza Stazione. L’episodio si è verificato di fronte a diversi passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, dove sono state avviate le procedure per le accuse di tentata rapina e aggressione. La vittima ha riportato lievi ferite, mentre le autorità continuano le indagini.
Un arresto per un episodio di aggressione e tentata rapina avvenuto questa mattina a Merano, dove un cittadino marocchino di 34 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver assalito un giovane egiziano nei pressi di piazza Stazione. L’uomo, irregolare sul territorio e con precedenti, è stato associato alla Casa Circondariale di Bolzano in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata odierna, quando una pattuglia dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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