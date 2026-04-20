Picchia la moglie e la minaccia con una bottiglia di vetro | arrestato dai carabinieri

Un uomo di 62 anni è stato arrestato dai carabinieri nella provincia di Caserta dopo aver aggredito la moglie e averla minacciata con una bottiglia di vetro. L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una segnalazione da parte di un vicino. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La donna ha riportato lesioni che sono state medicate sul posto.

Picchia la moglie e la minaccia di morte brandendo una bottiglia di vetro. Per questo un 62enne di Pastorano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore per maltrattamenti in famiglia.L’arresto è stato eseguito in flagranza differita, dopo la denuncia presentata dalla.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Picchia la moglie, arrivano i carabinieri e li minaccia con una pistola: arrestato 42enne Aversa, minaccia e picchia la madre 64enne: arrestato 46enne dai carabinieriUn’escalation di violenze domestiche durata anni, culminata nell’ennesimo episodio di aggressione e minacce di morte. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Padova, picchia moglie e quattro figli: arrestato un 43enne; Picchia moglie e figli dopo un litigio, arrestato dalla polizia; Picchia la moglie dopo una lite, lei fugge a casa di un vicino: arrestato marito violento; Rovereto, picchia moglie e figli: cinquantanovenne arrestato a Vipiteno. Picchia la moglie e la minaccia con una bottiglia di vetro: arrestato dai carabinieriI militari hanno sequestrato una pistola e un fucile regolarmente detenute dall'uomo. Per il 62enne si aprono le porte del carcere ... casertanews.it Violenza domestica. Picchia la moglie e la minaccia di morte con una bottiglia di vetro. ARRESTATO 62ENNEPASTORANO – Un 62enne residente a Pastorano è stato arrestato nel primo pomeriggio di ieri 19 aprile dai Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il ... casertace.net Picchia la compagna e fugge: arrestato dopo l’inseguimento dei carabinieri Villa San Pietro, un 32enne deve rispondere di resistenza, aggressione a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza - facebook.com facebook Picchia la moglie dopo una lite, lei fugge a casa di un vicino: arrestato marito violento x.com