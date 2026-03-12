Con una bottiglia di vetro rotta semina il panico sull' autobus in corso Grosseto | arrestato un 20enne

Un ragazzo di 20 anni ha causato scompiglio su un autobus in corso Grosseto, lanciando una bottiglia di vetro rotta. Quando un agente si è avvicinato per cercare di calmare la situazione, il giovane ha iniziato a minacciarlo e ha scagliato l’oggetto fuori dal finestrino. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del 20enne.

Quando l'agente lo ha avvicinato con l'intento di calmarlo, il giovane ha iniziato a inveire contro di lui minacciandolo per poi scagliare fuori dal finestrino la bottiglia di vetro rotta che teneva in mano. I fatti sono stati registrati a Torino, all'altezza di corso Grossetto, a bordo di un autobus Gtt della linea 10. Diversi passeggeri che si trovavano a bordo avevano scorto il giovane, un uomo di circa 20 anni senza fissa dimora di origine senegalese, che aveva tra le mani una bottiglia di vetro rotta. Un crescendo di agitazione generale ha portato successivamente alcuni ragazzi, che si trovavano alla fermata dell'autobus, a segnalare quanto stava accadendo agli agenti di polizia locale del Comando Madonna di Campagna che già si trovavano in loco per verifiche urgenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

