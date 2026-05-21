Mentana attacca Israele | Ben Gvir parafulmine Esplode la rabbia di Terzi di Sant' Agata

Durante una seduta in Sala Zuccari, dedicata ai venti anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, sono scoppiate tensioni tra alcuni senatori. Uno di loro ha commentato con critica le azioni di un politico israeliano, definendolo “parafulmine”, e ha espresso una forte ferma posizione nei confronti delle sue politiche. La discussione ha suscitato reazioni diverse tra i presenti, portando a una discussione accesa che si è protratta per alcuni minuti. La riunione si è poi concentrata sul ricordo della giornalista e scrittrice.

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Scintille in Senato, in Sala Zuccari, dove si ricorda Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte. A lavori quasi terminati, dopo il ricordo commosso di Vittorio Feltri e le tante parole dedicate all'autrice de 'la rabbia e l'orgoglio', sui suoi temi, dall'identità occidentale difesa contro il fondamentalismo islamico e la battaglia accorata contro l'antisemitismo, al giornalista Enrico Mentana, viene chiesto cosa avrebbe pensato oggi la Fallaci della vicenda della Flotilla, con i manifestanti sequestrati da Israele e dileggiati dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir. Una risposta che Mentana non può dare, limitandosi a citare la condanna del capo... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mentana attacca Israele: “Ben Gvir parafulmine”. Esplode la rabbia di Terzi di Sant'Agata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Video mostra forze israeliane che uccidono due palestinesi ormai arresi a Jenin in Cisgiordania Sullo stesso argomento L’Iran tra il terrore delle esecuzioni e la Resistenza. Scrive Terzi di Sant’AgataL’Iran sta attraversando uno dei periodi più incerti e difficili della sua storia recente. Giulio Terzi di Sant’Agata: “Tentorio: un grande protagonista del Bene”“La scomparsa improvvisa di Franco, amico di una vita è per me un dolore profondo e sono vicino con tutto il cuore alla sua amata famiglia – scrive... Ben-Gvir, l'ex colono che guida l'estrema destra in Israele. Fu giudicato non idoneo a leva militareInidoneo per idee troppo estremiste, anche questo nel curriculum del ministro della Sicurezza israeliano al centro delle polemiche per il video violento con gli attivisti della Flotilla ... rainews.it Flotilla, attacco di Mentana ad Israele. Scintille con Nirenstein, Terzi di Sant'Agata imbufalitoScintille in Senato, in Sala Zuccari, dove si ricorda Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte. A lavori quasi terminati, dopo il ricordo commosso di ... iltempo.it