Giulio Terzi di Sant’Agata | Tentorio | un grande protagonista del Bene

Il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata ha espresso cordoglio per la morte dell’ex sindaco Franco Tentorio, definendolo un protagonista del Bene. In una dichiarazione, Terzi ha ricordato Tentorio come un amico di lunga data e ha manifestato vicinanza alla sua famiglia, sottolineando il dolore per la scomparsa improvvisa dell’ex amministratore pubblico.

“La scomparsa improvvisa di Franco, amico di una vita è per me un dolore profondo e sono vicino con tutto il cuore alla sua amata famiglia – scrive il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata commentando la morte dell’ex sindaco Franco Tentorio -. Il legame che già al tempo di mio padre avevamo con Lui era più forte di una semplice amicizia. Lo sentivamo parte della nostra stessa famiglia. Ci ha sempre aiutato nelle questioni anche di carattere personale, con i suoi straordinariamente saggi, pacati e sereni consigli. La sua guida era sempre insostituibile. Dopo la scomparsa di mio Padre, e le mie lunghe assenze da Bergamo, era sempre la telefonata con Franco Tentorio che risolveva le piccole e grandi ” grane” che mia mamma rimaneva sola ad affrontare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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