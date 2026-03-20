forum centri civici e codice etico le proposte per i candidati sindaco

Al nuovo dibattito sui candidati sindaco si aggiungono proposte riguardanti i forum, i centri civici e il codice etico. La Consulta degli Stranieri, in particolare, viene definita un'idea positiva, ma si sottolinea che si tratta di un istituto normato e che potrebbe risultare complicato da attivare e mantenere nel tempo. La discussione si concentra sulle possibili soluzioni per rafforzare la partecipazione civica.

"La Consulta degli Stranieri? L’idea alla base dell’iniziativa è positiva, ma si tratta di un istituto normato che sarebbe a mio avviso difficile da attivare e da mantenere. Per velocizzare i tempi avevamo proposto come associazione un Forum dei Migranti, che richiederebbe meno passaggi burocratici e metterebbe a confronto tutte le comunità presenti. Considerando però che dalla politica non abbiamo ricevuto riscontri sotto questo aspetto, forse non interessava". Non le ha mandate a dire Paolo Sanesi, presidente di AttivaPrato, intervenendo a proposito dell’idea lanciata dal vescovo Giovanni Nerbini durante la puntata di "Parliamoci Chiaro" svoltasi nei giorni scorsi nel refettorio della chiesa di San Domenico, condotta dal direttore di TVPrato Giancarlo Gisonni e dal caporedattore de La Nazione di Prato Luigi Caroppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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